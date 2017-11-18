Tek çözüm, Trabzon kayyumudur

Tek çare; "Trabzon kamusu adına Trabzonspor kayyumuna bırakılmasıdır."

Hani şu; "Borç bini aştıktan sonra... (Trabzonspor'da 1 milyar TL'yi)" diye başlanan olumsuz deyim var ya! İşte o noktada bulunan Trabzonspor için, topyekün halinde Trabzonspor'u sevenlerinin-sevmeyenlerinin artık bir araya gelmekten başka çareleri kalmadığını, çözümümün de kamu adına kayyuma bırakılması hesabıyla sağlanabileceğini söylemek yanlış olmaz.

Bunun için de öncelikle herkesin eteğindeki taşları döküp, "Ben var Trabzonspor var. Ben yok Trabzonspor yok" deme yerine, "Hep birlikte, tek çözüm" noktasında toplanmaları gerekiyor.

Trabzonspor'un içine düştüğü, daha doğrusu iye yönetemeyenler eliyle düşürüldüğü borç tablosunun çözümünü sadece ekonominin en geçerli akçesi olan para üzerinden görmek doğru değildir. Çünkü, bu tabloyu idareciliği bilmeyen, yönetmekten anlamayan ve paylaşmaya yanaşmayan zihniyeti olmalarına rağmen, öyle veya böyle Trabzonspor'u yönetme yetkisini seçenlerin yanlış tercihi ile makamlara oturan kişiler yaratmıştır. Bu da demektir ki, "Her işin başı insan." İşe de, "Liyakatli adam."

İşte yakın tarihin çok kötü idareler tercihleri hep birlikte ortadan kaldırılabilirse, Trabzonspor'un borçlarını tasfiye edebilecek kaynaklar da el birliği ile yaratılır.

Mesela; yeni stat için dolgu kimin adına yapıldı? Trabzonspor'un. O zaman oraya yapılacak her yatırım için Trabzonspor'a ödeme yapılabilir. Mesela; bir zamanlar üniversite kurulacak diye tahsisi alınan Akyazı'daki bir hazine arsası vardır. Trabzonspor'a mal edilebilir. Mehmet Ali Yılmaz tesisleri civarının tamamı Trabzonspor'un olabilir.

Elbette bunların olabilmesi için de, Trabzon kamusunun tek yürek olması, Trabzonspor'un da bu kamunun kayyumuna kalması gerekiyor. İşte Trabzon ve Trabzonspor camiasının öncelikle yapması gereken de budur.

Aksi takdirde, ya da "Böyle gelmiş, böyle gitsin" mantığıyla yola devamda akıbetin iyi olmayacağı aşikârdır.