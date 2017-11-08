Tek kişinin açlık sınırı 2 bin liranın üzerinde!

Kamu-Sen'in araştırmasına göre ekim ayında çalışan tek kişinin açlık sınırı 2.024,70 lira olarak hesaplandı.

Türkiye Kamu-Sen, ekim ayına ilişkin asgari geçim endeksi sonuçlarını açıkladı.

TÜİK'ten alınan fiyatlara göre yapılan araştırmada çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 2.625,99 TL, açlık sınırı da 2.024,70 lira olarak hesaplandı.

Ekimde dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi 5.386,08 lira, ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise 2.014,35 lira olarak belirlendi.

Yapılan araştırmada, dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması toplamı 1.213,05 TL oldu. Ekimde ortalama 2.977,68 TL ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının yüzde 40,74'ünü oluşturdu. TÜİK verilerine göre 801,30 TL olarak belirlenen kira gideri ise söz konusu ayda ortalama maaşının yüzde 26,91'ine denk geldi.

Buna göre bir memur, ortalama maaşının yüzde 67,65'ini yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kalıyor.