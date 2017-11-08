Bugünkü YENİÇAĞ »

Tek kişinin açlık sınırı 2 bin liranın üzerinde!

»
Tek kişinin açlık sınırı 2 bin liranın üzerinde!
Kamu-Sen'in araştırmasına göre ekim ayında çalışan tek kişinin açlık sınırı 2.024,70 lira olarak hesaplandı.

Türkiye Kamu-Sen, ekim ayına ilişkin asgari geçim endeksi sonuçlarını açıkladı.

TÜİK'ten alınan fiyatlara göre yapılan araştırmada çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 2.625,99 TL, açlık sınırı da 2.024,70 lira olarak hesaplandı.

Ekimde dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi 5.386,08 lira, ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise 2.014,35 lira olarak belirlendi.

Yapılan araştırmada, dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması toplamı 1.213,05 TL oldu. Ekimde ortalama 2.977,68 TL ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının yüzde 40,74'ünü oluşturdu. TÜİK verilerine göre 801,30 TL olarak belirlenen kira gideri ise söz konusu ayda ortalama maaşının yüzde 26,91'ine denk geldi.

Buna göre bir memur, ortalama maaşının yüzde 67,65'ini yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kalıyor.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Tek kişinin açlık sınırı 2 bin liranın üzerinde!Tek kişinin açlık sınırı 2 bin liranın üzerinde!Dolar 10 ayın zirvesini gördüDolar 10 ayın zirvesini gördüAltın rekora koşuyor!Altın rekora koşuyor!Benzine yeni zam!Benzine yeni zam!Benzine bir zam daha geliyorBenzine bir zam daha geliyorTürkiye'de 9 ayda 15 bin kişi milyoner olduTürkiye'de 9 ayda 15 bin kişi milyoner olduMerkez Bankası'ndan kritik dolar hamlesiMerkez Bankası'ndan kritik dolar hamlesiO gün geldi artıkO gün geldi artıkHükümet'te 'otomatik BES' telaşıHükümet'te 'otomatik BES' telaşıBakan Ahmet Arslan: "Türk Telekom’u devredebiliriz"Bakan Ahmet Arslan: "Türk Telekom’u devredebiliriz"
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti