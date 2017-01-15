Tekerlekli Sandalye Basketbol milli takımı altın maldalya ile döndü

22 Yaş Altı Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası finalinde İngiltere'yi yenerek altın madalya kazanan milli takım oyuncuları yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Yaş Altı Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası finalinde İngiltere'yi 53-38 yenerek altın madalya kazanan Türkiye milli takım oyuncuları ile telefonda görüştü.

İtalya'dan Türkiye'ye dönen milli takımı, Atatürk Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve sporcuların aileleri karşıladı. Yerlikaya, telefonundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak milli takım oyuncuları ile görüştürdü. Oyunculardan Dilara Barın Girgin ile görüşen Erdoğan, Girgin'e "Nasıl geçti" diye sordu.

Girgin ise, "Gayet güzel geçti, şampiyon olduk" dedi. Erdoğan ise, "Maşallah. İnşallah yine bu başarıların devamı milletimizin onuru olacaktır. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Ahmet Efetürk ile konuşan Erdoğan, "Merhabalar kaptan, tebrik ediyorum, başarılarınızın artarak devamını diliyorum. Sağ olun. İstanbul'da güzel bir basket festivali vardı. O da çok başarılı geçti. Sizlerin bu başarısı gerçekten bunun üzerine güzel bir ödül oldu. Teşekkür ediyorum. Tüm arkadaşlarımıza selamlarımı iletin." diye konuştu.