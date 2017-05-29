Teklifim var

Ne oldu FETÖ meselemiz?

Meclis Araştırma Komisyonu raporuna bakılırsa fi tarihinde daha, yeni vaiz olmuş Fetullah Efendi, CHP'ye makbuzla para yardımı yapmış... Hem de 5 bin lira..

Paranın para olduğu zamanda bu kadar yardım yapacak düzeydeymiş.

Rapordan çıka çıka bu çıktı.

Bunun adına, olayı sulandırma denir.

Bunun adına, olaydan kaçınma denir.

Bunun adına, dikkatleri başka yöne çekme denir.

Kısacası bunun adına, meseleyi önemsememe, saptırma denir.

Eğer FETÖ meselesini bu kadar önemsiyor idiyseniz ortaya elle tutulur bir şeyler koymanız gerekmez miydi? Elbette gerekirdi.

Öyle ise neden koymadınız?

Olayı görünmez yapmak için mi?

Ayrıntıları gizlemek için mi?

Yoksa çok tartışılan şu siyasi ayağın izlerini kapatmak için mi?

Varsayalım FETÖ'nün CHP yardımı gerçek.

Var sayalım bal gibi hakikatin ta kendisi ve FETÖ daha vaizlik mesleğine başlamadan hazinelere sahip biriymiş ve gidip CHP'ye herkes görüp bilsin diye açık açık makbuzla para vermiş. CHP de altına imzasını atmış.

Varsayalım durum bu.

Bununla 15 Temmuz darbe girişimini bize açıklamaya kalktınız mı, biri de size çıkıp sorar: Senin yaptıkların da bu raporda en ince ayrıntılarıyla yazılı mı?

Mesela kimleri hangi görevlere hangi kararnamelerle atadınız?

Subay sayıları.

Polis sayıları.

Bürokrat listesi.

Üst düzey askeri personel. Mesela orgeneral terfileri..

Yetmez!

Kamudan atılan on binleri bulan memurun alımı, işe yerleştirilmesi ve kararnamelerinin imzalanması da var.

Kimse kusura bakmasın.

Meclis komisyonu ya darbeyi çok önemsemiyor veya bazı gerçekleri kamuoyundan gizlemek istiyor. Ortaya çıkan sonuç bunu gösteriyor.

Çağrım var

Gelelim ramazanın kutsiyetine..

AKP iktidarını oluşturan en küçük devlet memurundan en tepedeki siyasetçiye kadar herkese bir çağrım var. Aynı çağrıyı yandaş medyadakilere de yapıyorum. Gelin ramazanın aziz ve mübarek hatırına yüce dinimizin temel ilkelerine uyalım.

Ne yapalım?

-Bir ay dürüst olalım.

-Bir ay adil olalım.

-Bir ay ayırıcı, kırıcı, itici dil kullanmayalım.

-Bir ay yalan söylemeyelim.

-Bir ay hak yemeyelim. Hukuka uyalım.

Kısacası, bir ay gerçek dindar olalım. Millî, dinî vicdanın sesine uyalım.

Var mısınız?

Yokum diyorsanız açlık sizinle olsun. Ne diyelim.

Bir teklifim daha var

Sayın Partili Cumhurbaşkanımız, TOBB'da bir konuşma yaptı. "Millî otomobil üretelim" dedi.

Bütün ramazan, eti, nohudu, sarımsağı, mısırı ithal edip oruç tutan, iftar açan tarım ülkesi Türkiye, Allah'ın nimetlerini, yine Allah'ın verdiği Anadolu topraklarında üretemiyor da otomobili nasıl üretecek?

Siz, en iyisi yok ettiğiniz tarımı geri getirin, ülkemiz bolluk bereketle dolsun..