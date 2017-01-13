Bugünkü YENİÇAĞ »

Tekmeci kameramanın cezası belli oldu

»
Tekmeci kameramanın cezası belli oldu
Macaristan'da 2015 yılında polisten kaçan mültecilere tekme atarak tüm dünyanın tepkisini çeken kameraman Petra Laszlo'ya 3 yıl hapis cezası verildi.

Mültecilere tekme atarken ve çelme takıp düşürürken çekilen görüntüleriyle hafızalara kazınan kameraman Petra Laszlo genel düzeni bozmak suçundan verilen 3 yıllık hapis cezası geri bırakıldı.

Cezası ertelenen Laszlo, Macaristan'ın Sırbistan sınırına yakın Roszke kasabasında mültecilerin polis kordonunu aşıp sınırı koşarak geçmeye çalıştığı sırada yaşanan olayla dünya basınının gündemine gelmişti.

Laszlo, aşırı sağ çizgideki Jobbik Partisi’ne (Daha İyi Macaristan Hareketi) yakınlığıyla bilinen N1TV kanalı için çalıştığı sırada yaşanan olay nedeniyle işinden kovulmuştu.

Laszlo o dönem yaptığı açıklamalarda, “Ben çocuklara tekme atan kalpsiz, ırkçı kameraman değilim” diyerek kendisini savunmuştu.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Doğan Holding yöneticileri serbest!Doğan Holding yöneticileri serbest!Bakan Işık'tan askere gidecek FETÖ'cü polisler için açıklamaBakan Işık'tan askere gidecek FETÖ'cü polisler için açıklamaKocaeli’nde fabrikada patlamaKocaeli’nde fabrikada patlamaÖSYM ‘son 15 yılı’ inceleyecekÖSYM ‘son 15 yılı’ inceleyecek73 FETÖ'cü 'abla' gözaltına alındı73 FETÖ'cü 'abla' gözaltına alındı'Memur hazırlama imamı'ndan FETÖ'cülere şok mesajlar'Memur hazırlama imamı'ndan FETÖ'cülere şok mesajlarOrhan Akay hayatını kaybettiOrhan Akay hayatını kaybettiVefatının 5. yılında Rauf Raif Denktaş...Vefatının 5. yılında Rauf Raif Denktaş...ABD, Polonya'ya askeri sevkiyatABD, Polonya'ya askeri sevkiyatKayseri saldırısında 20 tutuklamaKayseri saldırısında 20 tutuklama
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti