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Tekmeci saldırganı bırakan hakime gözaltı

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Tekmeci saldırganı bırakan hakime gözaltı
HSYK, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında tutuklanan hakim ve savcıların verdiği ifadeler doğrultusunda 55 hakim ve savcıya gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan isimler arasında tekmeci Abdullah Çakıroğlu'nu ilk celsede bırakan hakim de bulunuyor.

HSYK'nın ihraç ettiği ve hakkında gözaltı kararı verilen 56 hakim arasında ilginç bir isim de bulunuyor.

Habertürk'ün haberine göre, metrobüste şort giydiği için hemşire Ayşegül Terzi'ye tekme ile saldıran Abdullah Çakıroğlu'nun ilk celsede serbest bırakan Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi İbrahim Uyanık da ilk etapta hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında yer alıyor.

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