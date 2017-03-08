'Tekmeci'ye zorla getirilme kararı

Hemşire Ayşegül Terzi'ye şort giydiği için otobüste tekme atan Abdullah Çakıroğlu hakkında bir sonraki duruşmaya "zorla getirilme kararı" çıkarıldı.

İstanbul Çekmeköy'de belediye otobüsünde Ayşegül Terzi'ye şort giydiği için tekme atan Abdullah Çakıroğlu'nun 9 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3. duruşmasına tutuksuz sanık Abdullah Çakıroğlu ve avukatı katılmamıştı. Duruşmanın bugünkü 4. celsesi Kadınlar Günü’ne ertelenmişti.



Hemşire Ayşegül Terzi’ye şort giydiği için otobüste tekme atan Abdullah Çakıroğlu hakkında bir sonraki duruşmaya “zorla getirilme kararı” çıkarıldı.Duruşmayı Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve birçok kadın takip etti.