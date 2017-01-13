Teknoloji yasakları böyle çiğner geçer

Tarih 1990 öncesi. Türkiye'de sadece devlet tekelinde TRT yayınları var. Anayasa'da YASAK var ve özel sektörün radyo ve televizyon yayını yapması kesinlikle YASAK. Meclis'te Anayasa maratonun yayını yasaklanınca Star TV'nin Anayasa'daki yasağı nasıl deldiğini anlatayım da sözü bugüne getireyim istedim.

1986 yılında Intelsat adlı uydudan Avrupa'ya televizyon ve radyo yayınları başlatıldı.

1990 yılında ise çok genç bir iş adamı olan Cem Uzan sahneye cesaretle çıkıyor ve Türkiye'nin ilk özel televizyonu STAR1 Magic Box adı ile yayını başlatıyordu.

Gençler bilmezler, orta yaş ve üstü de çoktan unutmuşlardır diye hatırlatayım.

Eutelsat F-5 uydusunun kapsama alanı içinde Türkiye de vardı. Yayın merkezi Almanya'da kuruldu ve 60 santimlik çanak anten kurarak evine uydu alıcı bağlatanlar bu ilk 'Özel Türk Televizyonu'nu izlemeye başladılar.

Böylece Anayasa'da yer alan yasak delinmiş oldu. Çünkü Yayın Türkiye'den yapılmıyordu.

Dönemin SHP Genel Başkanı merhum Erdal İnönü, "Korsan TV" demesi üzerine SHP örgütleri mahkemelerde Anayasa'ya aykırılık gerekçesi ile "kapatma" davaları açtılar.

Kırıkkale mahkemesindeki davaya ise avukat olmadan ben katıldım ve STAR TV Ankara Temsilcisi olarak savunmamı harita üzerinden yapınca yargıç bilirkişiye havale etti. Gelen rapor, "Türkiye'den yapılmayan bir yayının Anayasa'yı çiğnemesi mümkün değildir" şeklinde olunca mahkeme beraat kararı verdi Yargıtay da onayladı.

Bu konudaki detaylar benim anılarımda önemli yer tutar.

Herkes merhum Turgut Özal özel radyo ve televizyonlar için Anayasa'yı değiştirdi diyor ama yanılıyorlar.

Dönemin Başbakanı merhum Süleyman Demirel'i izlemek için Star TV temsilcisi olarak Davos'a gittiğimizde aynı otelde kalıyorduk.

Otelin teknik müdürüne, "odalarda Eutelsat uydusundan yayın yapan STAR TV yok. Türkiye'nin Başbakanı da izlesin yayını verir misiniz?" diye sordum. Tüm odalara verildi Star TV yayını.

Demirel'in koruma müdürü Şükrü Bey'e 44. Kanalı açıp Başbakana izletmesini söyledim.

Haberler başlayıp Star TV'de Davos temaslarını görünce Demirel beni çağırttı. Ona yayının Almanya'dan nasıl yapıldığını A4 kağıda çizerek anlatınca, "Desene De Facto bir durum var. Teknoloji Anayasa'yı delmiş. Biz de bu deşiği, değişiklik yapıp özel radyo ve televizyonları yasal hale getirerek kapatmalıyız" dedi.

İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi Televizyonunun "yasak" konulduğu için yayınlamadığı Anayasa görüşmelerini CHP milletvekillerinin cep telefonları ile hem de HD formatında çekip yayınlamaları üzerine bu anım aklıma geldi.

Sonsöz; teknoloji yasakları böyle çiğner geçer.