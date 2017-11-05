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Teksas'ta kiliseye silahlı saldırı

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Teksas'ta kiliseye silahlı saldırı
ABD'nin Teksas eyaletinde kiliseye giren bir kişi ibadet eden insanlara ateş açtı. Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 27 kişi öldü.

ABD'nin Teksas eyaletinde yerel basında yer alan haberlere göre, eyaletin Sutherland Springs bölgesinde silahlı bir kişi, bir kiliseye girerek etrafa ateş açtı.

Saldırıda 27 kişi hayatını kaybederken 24 kişi de yaralandı. Kilisedeki yaralıların ambulans helikopterlerle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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