Bugünkü YENİÇAĞ »

Telafer IŞİD'den geri alındı

»
Telafer IŞİD'den geri alındı
Reuters, Türkmen kenti Telafer'de Irak güçlerinin, terör örgütü IŞİD'le mücadelede sona yaklaştığını ve Telaferi tamamen geri aldığını duyurdu

Irak güçleri, Türkmen kenti Telafer'de terör örgütü IŞİD'in savunma hattını kırdı ve şehir merkezi ile Eski Şehir bölgesine ulaştı.

Irak ordusundan yapılan açılmaya göre, Irak güçleri Telafer'i tamamen geri aldı.

Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ve Fransız Savunma Bakanı Florence Parly ile Bağdat'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Caferi, terörle mücadele birimlerinin Telafer kalesine hakim olduklarını belirtti. 

Teafer operasyonunun askeri operasyon şefi General Abdelamir Yarallah'ın yaptığı açıklamada, Telafer Kalesi'nde Irak bayrağının dalgalandırıldığı belirtildi.

General Yarallah, "Batı ve güney cephesinde çatışmaların sonra erdiğini" belirtirken kentin kuzeyinde çatışmaların devam ettiğini söylemişti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 20 Ağustos Pazar günü Telafer'i terör örgütü IŞİD'den kurtarma operasyonunun başladığını duyurmuştu.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Telafer IŞİD'den geri alındıTelafer IŞİD'den geri alındıKHK ile ihraç edilen hemşire intihar ettiKHK ile ihraç edilen hemşire intihar ettiMedya Arkası (27.08.2017)Medya Arkası (27.08.2017)Yük gemisi ortadan ikiye ayrıldıYük gemisi ortadan ikiye ayrıldı5 'hacker'a Katar baskını!5 'hacker'a Katar baskını!İstanbul E-5 Edirnekapı güzergâhında askeri sevkiyatİstanbul E-5 Edirnekapı güzergâhında askeri sevkiyatPolis okuluna rezidans ve AVM!Polis okuluna rezidans ve AVM!Türk ulusu için mühim bir zafer: Büyük TaarruzTürk ulusu için mühim bir zafer: Büyük TaarruzEge’deki Türk adalarında Bizans bayrağı dalgalandırılıyor!Ege’deki Türk adalarında Bizans bayrağı dalgalandırılıyor!İstifa eden ÖSYM Başkanı ilk kez konuştu!İstifa eden ÖSYM Başkanı ilk kez konuştu!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti