Telafer IŞİD'den geri alındı

Reuters, Türkmen kenti Telafer'de Irak güçlerinin, terör örgütü IŞİD'le mücadelede sona yaklaştığını ve Telaferi tamamen geri aldığını duyurdu

Irak güçleri, Türkmen kenti Telafer'de terör örgütü IŞİD'in savunma hattını kırdı ve şehir merkezi ile Eski Şehir bölgesine ulaştı.

Irak ordusundan yapılan açılmaya göre, Irak güçleri Telafer'i tamamen geri aldı.

Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ve Fransız Savunma Bakanı Florence Parly ile Bağdat'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Caferi, terörle mücadele birimlerinin Telafer kalesine hakim olduklarını belirtti.

Teafer operasyonunun askeri operasyon şefi General Abdelamir Yarallah'ın yaptığı açıklamada, Telafer Kalesi'nde Irak bayrağının dalgalandırıldığı belirtildi.

General Yarallah, "Batı ve güney cephesinde çatışmaların sonra erdiğini" belirtirken kentin kuzeyinde çatışmaların devam ettiğini söylemişti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 20 Ağustos Pazar günü Telafer'i terör örgütü IŞİD'den kurtarma operasyonunun başladığını duyurmuştu.