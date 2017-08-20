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Telafer operasyonu

Telafer operasyonu
Irak Başbakanı, Telafer'i IŞİD'den temizleme operasyonunun başladığını duyurdu.
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