Telafer operasyonu başladı
IŞİD'in elinde bulunan Türkmen kenti Telafer için operasyonun başladığı duyuruldu.
Peşmerge başı Barzani'ye yakınlığı ile bilinen Rudaw'a konuşan peşmerge yetkilisi Cabbar Yaver İran güçlerinin Telafer operasyonunun dün başladığını, şimdiden 18 kadar köyünün kurtarıldığını belirtti.
Yaver, “Federal hükümet güçleri komutanlarınca ilan edildiği gibi şimdiden Telafer çevresindeki 18 köy kurtarıldı” dedi. Yaver, Musul’un 60 kilometre uzaklığındaki Telafer'i geri alma operasyonunun daha kolay olabileceğine inandığını belirtirken, “IŞİD militanlarının morali yok edildi” dedi.
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