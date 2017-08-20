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Telafer operasyonu başladı

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Telafer operasyonu başladı
Irak Başbakanı, Telafer'i IŞİD'den temizleme operasyonunun başladığını duyurdu.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, "Telafer kenti temizlenmeye doğru gidiyor. Telafer kentindeki IŞİD'lilerin teslim olma veya öldürülmekten başka seçenekleri yok" ifadelerini kullandı. 

Telafer operasyonuna katılan güçlere de değinen İbadi, "Irak askerleri, anti terör timleri, federal polis güçleri ve Haşdi Şabi operasyonda yer alıyor" bilgisini verdi.

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