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Telefonlara zam gelecek mi?

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Telefonlara zam gelecek mi?
Dolar ve Euro kurundaki artış sonrası gözler telefon fiyatlarına çevrildi. Peki, telefonlara zam gelecek mi?

Türkiye'de satılan akıllı telefonların fiyatları, iPhone X ve Galaxy Note8 ile zirve noktasına ulaşmıştı. 6.099 TL'ye satılan iPhone X'in Türkiye fiyatı belirlenirken dolar kuru 3.80 civarından hesaplanmıştı. Ancak bugün dolar ve eurokurlarındaki artış sonrası gözler olası bir zamma çevrildi.

Dolar kuru an itibariyle 3.95 seviyesine dayanmış durumda. Merkez Bankası'nın müdaheleleri doları 3.97'den 3.95'e çekse de artışın devam edeceği ve doların 4.00 olacağı söyleniyor. Durum böyle olunca telefon fiyatlarına Aralık ayı içerisinde bir düzenleme gelebilir.

iPhone X'in fiyatı kura bağlı olarak 150 ila 200 TL arasında bir artış ile 6.299 seviyesine yükselebilir. Ayrıca Ocak 2018'de akıllı telefonlardan alınan verginin yükselecek olması bu fiyatı 6.399'a kadar yükseltebilir.

Şimdilik bu konu hakkında bir şey söylemek çok sağlıklı olmayacaktır. Umarız kurdaki bu yükselişin önüne yakın zamanda geçilir.

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