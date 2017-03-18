“Telefonu bırak tuvalete öyle gir”

Aktüel Dergisi’nin bu ay yayınlanan sayısında Medical Park Fatih Hastanesi Genel Cerrahı Yrd. Doç. Dr. Önder Karabay, hemoroid ve anal fissürün belirtisinden ve kalın bağırsak tümörü, iltihabı gibi önemli hastalıklar hakkında bilgiler verdi.

Hemen hemen herkes hayatının bir döneminde hemoroid sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Sıklıkla makattan kendiliğinden ya da dışkıyla kan gelmesiyle kendini gösteren hemoroid, 10 hastadan 4’ünde hiçbir şikâyete neden olmadan da var olabiliyor. Medical Park Fatih Hastanesi Genel Cerrahı Yrd. Doç. Dr. Önder Karabay, hastaların pek çoğunun utanmaları nedeni ile şikâyetlerini kimseyle paylaşmadıklarını, doktora da ancak hastalık ilerledikten sonra başvurduklarım söyledi.

Dr. Karabay, hemoroid ve anal fissür hastalıklarının ortaya çıkma nedenleri ve tedavi yöntemleri ile ilgili şunları söyledi. “Anal bölgede en çok rastlanan hastalıklarından biri olan hemoroid, sık bilinen adıyla ” basur “; bu bölgedeyer alan hemoroidal toplardamarların genişleyerek önündeki mukozası ile beraber makattan dışarı taşmasıdır.

Sürekli kabızlık sorunu yaşamak, masa başında uzun süre oturarak çalışmak, tuvalette uzun zaman geçirmek hemoroidin başlıca nedenleridir. Her 10 kişiden 8’inde görülen hemoroid hastaların utanmaları, muayene olmaktan korkmaları gibi. Nedenlerle genellikle geç teşhis ediliyor. Zamanında tedavi edilmeyen hemoroidler ilerleyince dayanılmaz ağrılara, şişliklere, kanamalara, kansızlık ve halsizliğe neden oluyor; bu da hastaları günlük hayatlarından kopartıyor.

Anal fissür yani diğer adıyla “makat çatlağı” ise benzer nedenlerle oluşan mukozadaki küçük yırtıktır. Hemoroid ile benzer nedenlerden dolayı oluşur, beraberinde genellikle ağrı vardır. Tedavisi daha basit bir hastalıktır. Her iki hastalık erken dönemde tespit edilirse; basit ilaç tedavileri ve diyet alışkanlıklarının düzeltilmesiyle kolaylıkla tedavi edilebilir. Hemoroid ve analfissürü arttıran sebeplerin başında kabızlık geliyor. Kabızlık sorunu olanların tuvalette uzun süre geçirmesi hemoroid oluşumunu kolaylaştırıyor.

Bunun yanı sıra pek çok kişi tuvalete çıkarken eline bir gazete ya da dergi alıyor ve bu şekilde klozette oturma süresini uzatıyor. Şimdilerde telefon ya da elektronik tabletler de gereğinden uzun süre tuvalette oturmaya neden oluyor. Bu alışkanlıklardan vazgeçmek ve tuvalet ihtiyacı giderildikten hemen sonra klozetten kalkmak gerekiyor. Günümüzde hemoroidin tedavisi için birçok yeni teknolojik ürün geliştirilmekle beraber, bunlar sadece başlangıç ve orta evredeki hastalıklarda işe yarıyor.

Son evredeki hastalık gurubunda ise cerrahi olarak hastalığın neden olduğu yastıkçıkların çıkartılması gerekiyor. Anal fissürde ise ilaçlar cevap vermiyorsa yada durum kronik ise kısa süreli bir cerrahi işlemle kalıcı olarak tedavi sağlanabiliyor.”