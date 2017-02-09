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Telefonunuzun şarjı çabuk mu bitiyor?

Telefonunuzun şarjı çabuk mu bitiyor? 1
Kullandığınız akıllı telefonunuzda eğer bu uygulamalar var ise hemen silmelisiniz. Bakın bu uygulamaları sildiğiniz zaman telefonunuzda ne gibi değişimler olacak neler?
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Yeni Çağ Gazetesi
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