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Televizyon kanalları internete kayıyor

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Televizyon kanalları internete kayıyor
Son zamanlarda TV ekranına bağlı kalmadan, internet bağlantısı ile bilgisayar, tablet, mobil cihazlar üzerinden güncel içeriklere ulaşılabilen kanalların sayısı ve buna bağlı olarak izleyici potansiyeli giderek artıyor.

Son zamanlarda TV ekranına bağlı kalmadan, internet bağlantısı ile bilgisayar, tablet, mobil cihazlar üzerinden canlı TV yayınına, film, dizi, spor, yaşam gibi güncel içeriklere ulaşılabilen kanalların sayısı ve buna bağlı olarak izleyici potansiyeli giderek artıyor. Doğan Grubu’nunBlu TV’si ile Doğuş Grubu’nun Puhu TV’si bu konuda en popüler olanları. Dizi ve filmlerin arasında uzun uzun yayınlanan reklamlardan bunalanlar, internet üzerinden bu kanalları izlemeyi tercih ediyorlar. Yayınlar HD kalitesinde ve her saat, her ortamda izlenme şansını yaratıyor. Bunlar, kendi izleyicilerine özel diziler de hazırlatıyorlar. Örneğin Sky Atlantic, HBO ve Canal+ ortak yapımı, “The Young Pope” adlı dizi ABD’den önce, 1 Ocak’ta Blu TV kullanıcıları ile buluştu. Dünyada tartışmalar yaratan dizi 10 bölümden
oluşuyor. Buna benzer örneklerin artması, ekran kanalları için ciddi bir tehdit oluşturacak.

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