TEM Otoyolu'na maket trafik polisi

TEM Otoyolu'nda sürücülerin trafik ihlali yapmasının önüne geçmek amacıyla yol kenarına trafik polisi aracı maketi konuldu.

Yaz aylarında sürücülerin trafik kuralı ihlalleri yapmasının önüne geçmek amacıyla emniyet tarafından TEM Otoyolu Kavacık girişine maket trafik polisi aracı koydu. TEM Otoyolu'ndan Edirne istikametine seyir halinde olan sürücüler Kavacık girişinde karşılarında bir anda trafik polisi aracını görünce kısa süreli şaşkınlık yaşıyor. Daha önce şehirlerarası yollara konulan maket polis aracı sürücüleri uyarmak amacıyla TEM Otoyolu'na da konuldu. Uzaktan bakınca gerçek sanılan aracın maket olduğu ise ancak yanından geçerken anlaşılabiliyor. Polisin uygulama yaptığını sanan sürücüler ise kural ihlali yapacaklarsa bundan vazgeçiyor.

"İNŞALLAH FAYDASINI GÖRÜRÜZ"

Daha önce şehirlerarası yollarda gördüğü uygulamanın TEM Otoyolu'nda da başlatılmasına şaşırdığını söyleyen bir sürücü, "Güzel bir şey olmuş caydırıcı. Ama bilmiyorum bizim insanımız buna da bir çözüm bulur. Daha önce uzun yollara koyuyorlardı. Burada görünce şok oldum. İnşallah faydasını görürüz" dedi.