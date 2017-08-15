TEM'de büyük facia! Çok sayıda ölü var...

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç tıra arkadan çarptı 4 kişi öldü 1 kişi ise yaralandı.

Kocaeli'de Kartepe ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Muhsin Sayıcı'nın (61) idaresindeki 06 DN 8355 plakalı hafif ticari araç, lastikleri yandığı için Anadolu Otoyolu Acısu mevkisinde emniyet şeridine çeken 81 ER 922 plakalı tıra yardım etmek için duran 42 EDH 88 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, ticari aracın sürücüsü Muhsin Sayıcı, yanında bulunan Sündüs Sayıcı (56) ve Ayşe Sayıcı (77) ile Şehri Yazgan (53) olay yerinde hayatını kaybetti.

Satiye Yarıcı (39) ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.