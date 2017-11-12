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Temel Karamollaoğlu: "AKP günah çıkarmaya çalışıyor"

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Temel Karamollaoğlu: "AKP günah çıkarmaya çalışıyor"
2019 çalışmalarına başlayan Saadet Partisi'nde Genel Başkan Karamollaoğlu, AKP hükümetini eleştirerek "15 yıl geçmiş şimdi oturmuşlar günah çıkarmaya çalışılıyorlar" dedi.

Saadet Partisi, 2019 seçimlerine hazırlığına Bostancı Gösteri Merkezi'nde "Bekle Bizi İstanbul" 2019 Hamle Programı başladı.  Programa Trabzon'dan telekonferans ile bağlanan Genel Başkan Karamollaoğlu, AKP hükümetini eleştirdi.

Metal yorgunluğu tartışmalarına değinen Karamollaoğlu, "15 yıl geçmiş şimdi oturmuşlar günah çıkarmaya çalışılıyorlar" dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İstanbul'a ihanet ettik" açıklamalarını da hatırlatan Karamollaoğlu, "İstanbul'a kimlerin ihanet ettiğini anladık da Trabzon'a kim ihanet etti?" diye sordu.

Karamollaoğlu'nun açıklamaları şöyle:

GÜNAH ÇIKARMA

"Taş, toprak, betonun dışında köprü inşaatında ne varsa hepsi dışarıdan. Mühendisi, işçisi de dışarıdan. Böyle bir ülke kalkınmış, güçlü sayılabilir mi?  Bunu kabullenmemiz mümkün değil.  İğneden ipliğe neye ihtiyacımız varsa biz getireceğiz. İşsizliği, İstanbul'a göçü  biz durduracağız. Kendi uçağımızı, tankımızı, topumuzu biz yapacağız. 15 yıl geçmiş şimdi oturmuşlar günah çıkarmaya çalışılıyorlar. Metal yorgunluğundan bahsediyorlar, belediye başkanlarını istifalara zorluyorlar. Olmaz. Metal yorgunluğu maalesef iktidarın kendi fikrinde ve düşüncesinde. Düşüncede metal yorgunluğu var. Hatalarını kabul edip sil baştan işe başlamaları gerekir. Ama bunu yapmaktan her babayiğidin harcı değil. 'Yanlış işler yapmışım, yanlış dostlar edinmişim, yanlış projeler' şimdi değiştiriyorum' demesi icap eder. Maalesef sadece halkımıza yönelik bir takım söylemleri geliştiriyorlar"

"İSTANBUL RANTA KURBAN EDİLDİ"

"İstanbul Türkiyemizin en güzel şehri. Geçmişte başşehirdi bugün yine olabilir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesi ile eğer bu şehire ihanet edilmişse, bu şehri yeniden derleyip toparlamak bize, milli görüşçülere düşer. Milli görüşü terk edip başka ideallerin düşüncelerin peşinden koşanlar İstanbul'u ihya edemezler. İstanbul ranta kurban edildi. Yeşillikleri kayboldu. Tarihi eserleri yüksek binaların arasında görülmez oldu. Yüksek binalar tarihi eserlerimizi gölgeler hala geldi. Her geçen gün nüfusu aratan, problemi artan bir şehir. Bize İstanbul'un problemlerini nasıl çözeceksiniz, diye sorduklarında; bizim ilk cevabımız, İstanbul'a şu anda yapılan göçün durdurulmasını sağlayacağız. Anadolu'da yaşayan insanlar kendi yaşadıkları illerde, ilçelerde, köylerde kendi geçimlerini sağladıklarında İstanbul'a göç duracak. Hatta İstanbul'a olan göç tersine dönecek Anadolu'ya olacak. Yüksek binalar, çarpıtılmış projeler, ne İstanbul'umuz ne de başka illerimizi ihya edebilir. Trabzon'dayım. Buraya gelirken gördüğüm yüksek binalar beni şok etti. İstanbul'a kimlerin ihanet ettiğini anladık da Trabzon'a kim ihanet etti? Bunu anlamakta zorluk çekiyorum."

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