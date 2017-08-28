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TEOG ikinci yerleştirme sonuçları açıklandı

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TEOG ikinci yerleştirme sonuçları açıklandı
Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında 2. yerleştirme sonuçları MEB'in internet sitesinden açıklandı.

Liseye yerleştirme sınavı olan TEOG'da 2. nakil sonuçları açıklandı. Sonuçları http://meb.gov.tr adresinden duyuruldu. 
Öğrenciler, istemeleri halinde bugünden itibaren 6 Eylül'e kadar 3. nakil tercih başvurularını yapacak. 8 Eylül'de nakil sonuçları ile taban puanları ilan edilecek.

İlk tercih döneminde herhangi bir liseye yerleşemeyen binlerce öğrenci, geçtiğimiz günlerde ikinci tercihlerini yapmış ve bekleyişe geçmişti.

Açıkta kalan öğrencilerin büyük heyecanla beklediği TEOG ikinci tercih sonuçları, MEBtarafından erişime açıldı.

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