TEOG ne zaman açıklanacak?

1 milyon 190 bin 826 öğrencinin merakla beklediği TEOG sınav sonuçlarının bugün açıklanacağı duyuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen birinci dönem ortak sınav sonuçlarının bugün açıklanacağı bildirildi.

MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, 23 ve 24 Kasım'da gerçekleştirilen, toplam 1 milyon 190 bin 826 öğrencinin başvurduğu TEOG birinci dönem ortak sınavlarının sonuçları bugün açıklanacak.