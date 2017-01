TEOG sonuçları açıklandı

1 milyon 190 bin 826 öğrencinin merakla beklediği TEOG sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlar e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrenilebilir.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen birinci dönem ortak sınav sonuçlarının bugün açıklanacağı bildirildi.

MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, 23 ve 24 Kasım'da gerçekleştirilen, toplam 1 milyon 190 bin 826 öğrencinin başvurduğu TEOG birinci dönem ortak sınavlarının sonuçları bugün açıklanacak.

TEOG 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

TEOG 2. dönem sınavları 26 Nisan - 27 Nisan 2016 tarihinde yapılacak. Mazeret sınavları ise 20 Mayıs - 21 Mayıs 2016 tarihlerinde gerçekleşecek.

YANLIŞLAR DOĞRUYU GÖTÜRECEK Mİ?

Ortak sınavlarda her ders için çoktan seçmeli 20 soru sorulacak, değerlendirmede yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecek. Ortak sınavlarda A, B, C ve D kitapçığı olmak üzere dört tür kitapçık verilecek, sınav süresi her ders için 40 dakika olacaktır.



Ortak sınavlara katılamayan ve yedek salonda sınava giren öğrencilerin bilgileri her ders içinayrı ayrı olmak üzere okul müdürlüğü tarafından sınav günü bitiminde e-Okul Sistemi’ne işlenecektir.



Geçerli mazereti olmadan ortak sınav/sınavlara katılmayan öğrencilerin, o derse ait sınavpuanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecek, e-Okul Sistemi’nde ortak sınav sonuç hanesinde (G)olarak gösterilecek ve ortalamaya dâhil edilecektir. Veli, öğrencisinin ortak sınava katılamama sebebini, sınavın tamamlandığı tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde okul yönetimineyazılı olarak bildirecektir.

TEOG PUANI NASIL HESAPLANIR?



Yılsonu Başarı Puanı nedir?



Yılsonu başarı puanı, not ile değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade eder. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılır.



Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı nedir?



Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılır. Çarpımların toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılır.



Yerleştirmeye Esas Puanın Hesaplanması



Öğrencilerin 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılır.



TEOG'DA BAŞARININ SIRRI SİSTEMLİ ÇALIŞMAK

