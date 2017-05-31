TEOG sonuçları açıklandı

TEOG sınav sonuçları MEB tarafından açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden yapılan duyuru ile TEOG sonuçları erişime açıldı.

TEOG sonuçları beklenildiği gibi bugün açıklandı. Binlerce ortaöğretim 8. sınıf öğrencisinin büyük umutlarla girdiği TEOG 2. dönem merkezi ortak sınav sonuçları E- okul sistemi üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler, kişisel bilgileriyle aldıkları puanı görüntülenebiliyorlar. İşte, MEB TEOG sınav sonuçları sorgulama sayfası!

MEB'den yapılan açıklama; 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan ikinci dönem merkezi ortak sınav sonuçları açıklanmıştır. 8. sınıf öğrencilerine yönelik 26-27 Nisan tarihlerinde yapılan 2. dönem merkezi ortak sınavları ve 20-21 Mayıs tarihlerinde yapılan mazeret ortak sınavlarının değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.



2. dönem merkezi ortak sınavlarına 1 milyon 185 bin 328 öğrenci katılmıştır. Sınav sonuçları e-okul sistemine öğrencilerin ders yazılı notu olarak işlenmiştir. Öğrenci ve veliler, sınav sonuçlarını e-okul sistemi üzerinden öğrenebileceklerdir.

TEOG SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

TEOG sonuçlarını öğrenmek isteyen velilerin ve öğrencilerin öncelikle e-okul.meb.gov.tr sayfasına girerek ''Veli Bilgilendirme Sistemi Giriş'' yapmaları gerekmektedir. Ardından Öğrenci T.C. Kimlik No ve Öğrenci Okul No kutucuklarına doğru bilgileri girdikten sonra e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yapabilirler. e-Okul VBS üzerinden sadece TEOG sınav sonuçları değil aynı zamanda öğrencinin en son notları ve en son devamsızlık bilgisine de ulaşılabiliyor.

YERLEŞTİRMEYE ESAS PUAN NASIL HESAPLANIYOR?

Yerleştirmeye esas puan, öğrencilerin ve 6, 7 ve 8.nci sınıfların yıl sonlarında aldıkları başarı puanları ile 8'nci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacak. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde

edilecektir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.