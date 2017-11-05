TEOG'un yerine gelen sistem belli oldu

Kaldırılan TEOG sistemi yerine getirilecek sistem Milli Eğitim Bakanı Yılmaz açıkladı. Peki, TEOG'un yerine hangi sistem getirildi? Sınav ne zaman yapılacak?

Liseye geçişte kaldırılan TEOG yerine getirilecek sistem, 47 gün sonra belli oldu. Bu yıl Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi sınavlarına girmeye hazırlanan yaklaşık 1.2 milyon öğrenci ve velilerin endişeli bekleyişi sürerken, konuyla ilgili açıklamayı Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz yaptı.

Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları:

"Yeni sistem tamamlandı. Mevcut sistem bu ana kadar gelenlerin en iyisiydi. Peki neden değiştirildi? Bu sınav yarışının okul dışı kaynaklara öğrenciyi yönlendirdiği şeklinde algı var. Bizler vatandaşlarımızından velilerimizden her ne şikayet gelirse dikkate almak zorundayız. Herkes bu eksiklerden mutabık."

TEOG'UN YERİNE GELEN SİSTEMİN ADI

"TEOG'un yerin stresi kaldıracak, basit bir sistem getirelim. Bizim sistemimiz şu:

"Eğitim Bölgesi ve Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi"ni getirdik. Adrese en yakın okula yerleştirilecek. Bizim getirdiğimiz bu sistemde de evlatlarımızın kendi tercihlerini alacağız. Başvuru esnasından bir ekran gelecek, ekrandan 5 tercihte bulunacak. Öğrencinin tercihi esas olacak. Ortaokulla lise arasında bir bağı kurmuş oluyoruz. Bu yüzde 90'un üzerindeki öğrenciler için. Akademik çeşitlilik sağlanacak ve bu okulun başarı yüzdesini yükseltecek. Sınıfınızda bir başarılı öğrenci varsa, o arkasından birçok öğrenciyi de sürükleyecektir."

"ESAS GAYEMİZ LİSELERE SINAVSIZ GEÇİŞİ SAĞLAYABİLMEK"

"Esas gayemiz liselere sınavsız geçişi sağlayabilmektir. Bunun için bizim bütün liselerimizi fen lisesi, sosyal bilimler lisesi ve proje okullar ayarına çıkarmamız lazım. Diğer okulların kalitesini artırdığımız zaman sınavsız geçişi sağlayacağız."

"İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN GİREBİLECEĞİ BİR SINAV HAZIRLADIK"

"11 bin 57 lisemiz var. 1 milyon 200 bine yakın, 8. sınıfta öğrencimiz var. Ülke genelinde belirlediğimiz farklı illerdeki sınırlı sayıdaki okulumuza, isteyen 8. sınıf öğrencilerin girebileceği bir sınav hazırladık. Bu liselerin ismini ve sayısı mayıs ayı gibi açıklayacağız.

Bu sistem kaldırıldığında Hakkari'deki bir çocuk istediği liseye girebilecek mi? Bu sistemle onu getirmiş olduk."

"HAZİRAN AYININ İLK HAFTA SONU OLACAK"

"Soruları biz hazırlıyoruz, sınava kendi okulunun bulunduğu ilde girecek. Bu sınavı haziran ayının ilk hafta sonu yapacağız. "

3 MODEL GERİ ÇEVRİLMİŞTİ

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “TEOG’un kaldırılması lazım” sözlerinden 84 saat sonra, 19 Eylül’de TEOG kaldırılmıştı. Liselere geçişte açık uçlu sorulardan oluşacak bir sınav yapılacağı, hem Başbakan Binali Yıldırım hem de Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından duyurulmuştu. Bu sınava ise yüzde 5 ile yüzde 10 diliminde yer alan öğrencilerin katılacağı, geri kalanların da adrese dayalı olarak liselere yerleştirileceği gündeme gelmişti. Veliler, gözde liselere yerleşmenin mümkün olması için “Taşınalım mı?” sorusunu sıkça sormaya başlamıştı. Daha önce MEB tarafından hazırlanan 3 model, Cumhurbaşkanlığı tarafından “uygun” bulunmayarak geri çevrilmişti."