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TEOG'un yerine gelen sistem belli oldu
TEOG'un yerine gelen sistem belli oldu
Kaldırılan TEOG sistemi yerine getirilecek sistem Milli Eğitim Bakanı Yılmaz açıkladı. Peki, TEOG'un yerine hangi sistem getirildi? Sınav ne zaman yapılacak?
05 Kasım 2017 Pazar 12:27
Etiketler:
teog
,
sınav
,
lise
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yeni sistem ne?
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