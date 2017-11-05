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TEOG'un yerine gelen sistem belli oldu

TEOG'un yerine gelen sistem belli oldu
Kaldırılan TEOG sistemi yerine getirilecek sistem Milli Eğitim Bakanı Yılmaz açıkladı. Peki, TEOG'un yerine hangi sistem getirildi? Sınav ne zaman yapılacak?
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