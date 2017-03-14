Tepki olarak 'Hollanda ineği' kesecek

Hollanda ile yaşanan diplomatik kriz İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin de gündemindeydi. Bağımsız Meclis Üyesi Hüseyin Avni Sipahi, tepki olarak Hollanda ineğini keseceğini söyledi.

Hollanda ile Türkiye arasında yaşanan kriz nedeniyle mecliste Hollanda'ya olan tepkiler çığ gibi büyüdü. AK Parti ve CHP Gruplarının Hollanda'yı kınayan açıklamalarının ardından söz Bağımsız Meclis Üyesi Hüseyin Avni Sipahi'ye gelince, tepki olarak Hollanda ineğini kurban edeceğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mart ayı oturumları Türkiye ve Hollanda arasında yaşanan diplomatik krizle başladı. Meclis Başkanvekili Ahmet Selamet'in yönettiği ilk oturumda söz alan AK Parti ve CHP Grupları, yaşananları kınadı.

İKİ PARTİDEN ORTAK SES: HOLLANDA'YI ŞİDDETLE KINIYORUZ

AK Parti Grubu adına söz alan Kaan Şahin "Bu saldırılara karşı dik duruşu ile Türk kadının adaletsizliğe, haksızlığa karşı duruşunu tüm dünyaya gösteren Sayın Bakanımıza en kalbi duygularımızla teşekkür ediyoruz. Bu ırkçı, faşist, çağ dışı tutumun sahibi olan Hollanda hükümetini ve Rotterdam Belediyesi'ni şiddetle kınıyoruz" dedi. Daha sonra söz alan CHP Grup Sözcüsü Tonguç Çoban ise CHP'nin bütün organlarıyla Hollanda hükümetinin muamelesini şiddetle kınadıklarını belirtti.

"ÇOK DA GÜZEL SÜT VERİYORDU AMA…"

Sonrasında söz alan Bağımsız Meclis Üyesi ve Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi ise, Hollanda'yı kınadığı açıklamasının ardından, Emirli'deki çiftliğinde bulunan Hollanda cinsi ineklerden 1'ini keseceğini söyledi. Sipahi, "Bakanlarımızın hiç tehdit oluşturmadığı halde sınırdışı edilmesini kabullenemiyorum. Emirli'de bir çiftliğim var. Hollanda ineğim de var. Çok da güzel süt veriyordu ama bundan sonra kime süt verecekse versin.

Allah onları bildiği gibi yapsın" diyerek kürsüden indi. Bunun üzerine Meclis Başkanı Ahmet Selamet, "Kes hepimizi bir çağır o zaman. Evet arkadaşlar, Hüseyin Bey ineğini kesecek biz de yiyeceğiz inşallah" dedi. Sipahi ise "Ben ineği kesiyorum. Bahara doğru sizi çağırayım" açıklamasını yaptı.

"İNEK YERİNE GELİR AMA İLİŞKİLER KESİLİRSE ZOR DURUMDA KALIRIZ"

Meclis oturumu sonrasında gazetecilere konuşan Sipahi, Hollanda'ya yönelik tepkilerin ölçülü ve demokratik bir şekilde özgürlükler çerçevesinde yapılması gerektiğinin altını çizerek "Vurarak, kırarak onlara aynı misillemeleri yaparak bir yere varılması mümkün değil. Bu sorun sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'nin değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin sorunudur" dedi. "Maliyetli olmasa Hollanda'ya tekrar geri gönderirdim" diyen Sipahi "Meclis Başkanımız 'ineği keselim' dedi. Yaza doğru uygun bir zamanda inek kesilecek. İnek yerine gelir ama ilişkiler kesilirse uzun yıllar Rusya politikasındaki gibi zor durumda kalırız" diye konuştu.