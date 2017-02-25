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Tepkiler üzerine büroksiye ‘evet’ yasağı getirildi!

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Tepkiler üzerine büroksiye ‘evet’ yasağı getirildi!
AKP hükümetinden bürokratlara ‘evet’ yasağı getirildi.Başkanlık sistemine ilişkin görüşlerin açıklamasının tepkilere neden olması üzerine harekete geçen hükümet yetkililerinin, kamu görevlilerine siyasi görüşlerini açıklamaktan kaçınmaları talimatı verdi.

Bünyamin Öztürk / Yeniçağ

Yeniçağ’a açıklama yapan bürokrat, “Basına açıklama yapmamız ve özellikle referandum konusunda görüş belirtmemiz konusunda uyarı geldi. Artık kimse sosyal medya hesabından da olsa görüşünü açıklayamayacak” diye konuştu.

Kahramanmaraş Çağlayan Cerit Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Denizli Beyağaç Kaymakamı Necdet Özdemir, Uşak Ulubey Kaymakamı Ahmet Solmaz attıkları tweetlerle sosyal medya aracılığı ile evet kampanyasına Cumhurbaşkanı’ndan önce başlamışlardı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cevdet Kayafoğlu, anayasa değişikliği referanduma ilişkin, “Sandıkta hayır diyecek olanlar PKK ile aynı muameleyi göze alıyorlar demektir. Küsmece yok” mesajını paylaşmıştı. YSK Malatya
İl Seçim Müdürü Gürsel Dursun da kişisel Facebook sayfasından “Kılıçdaroğlu’nun başı için evet” sözleriyle tepki
toplamıştı.

Diğer yandan AKP başkanlık için referandum çalışmalarına da hızlı başladı. İktidar partisinde anket sonuçlarının beklenildiği gibi gelmemesi üzerine kesenin ağzı açıldı. Oy deposu olarak görülen kritik bazı büyükşehirlere hazineden yardım gönderildiği kaydedildi. Ödenek çıkarılan illerin iktidar partisi milletvekillerine de uygun gördükleri yerlere yatırım için yönlendirme yetkisi verildiği belirtildi.

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