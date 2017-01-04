Terim'in yerine Güneş mi?

TFF, Fatih Terim'le yolları ayırarak Şenol Güneş'i takımın başına getirme planları yapıyor. Öte yandan Güneş'in federasyon yetkilileriyle görüştüğü iddia edildi.

A Milli Takım'ın başına Şenol Güneş'in geçeceği iddiaları kulislerde yüksek sesle dillendiriliyor.

İlk sezonunda Beşiktaş'ın şampiyonluk hasretine son veren ve 2. senesinde de takımını zirve yarışında çok güçlü bir aday kılarak camianın gönlünde taht kuran tecrübeli teknik adamın siyah-beyazlı kulüple sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 1 yıl uzatma opsiyonu bulunuyor.

İddialara göre Ay-Yıldızlı takımda nöbet değişimi planlayan Türkiye Futbol Federasyonu ise 2'nci Güneş dönemi hazırlığında.

YILLIK 3 MİLYON EURO

Maaşı, yıldız oyuncularla yaşadığı gerilimler ve saha sonuçlarıyla tartışmalı bir isim haline gelen Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile resmi olarak 'istifa' olarak açıklanacak şekilde yollarını ayırması söz konusu olan TFF, sezon sonunda Şenol Güneş ile yıllık 3 milyon Euro ücret karşılığında el sıkışabilir. Kontratındaki opsiyonu kullanmayarak Beşiktaş'a veda etme olasılığı bulunan Güneş'in, federasyon yetkilileriyle ön görüşme yaptığı bile öne sürülüyor.