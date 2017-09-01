Terim'le kavga eden Aydoğdu'nun heykelini diktiler

Bir grup Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi, Çeşme Alaçatı'da eski A Milli Takım Direktörü Fatih Terim ile kavga eden kebapçı Selahattin Aydoğdu'nun heykelini dikti.