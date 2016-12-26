Terör gazisine ambulans ayıbı

Kayseri’de meydana gelen saldırıdan yaralı kurtulan er Arif Özkara, kendisine ambulans tahsis edilmediği için otobüse binmek zorunda kaldı

Kayseri’de 17 Aralık Cumartesi günü çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüsü hedef alan hain terör saldırısında otobüsün içinde bulunan 21 yaşındaki Er Arif Özkara, şoföre yakın oturduğu için patlamadan yaralı olarak kurtuldu. Hastaneye kaldırılan Özkara, yüzündeki ve ellerindeki yaralarla saldırıyı ucuz atlattı. Terör gazisi Özkara’nın babası Eyüp Özkara olayı duyar duymaz eşiyle birlikte soluğu Kayseri’de aldı. Oğlunun doktorlarıyla konuşan baba Özkara’ya ’taburcusunuz’ dendikten sonra ortaya içler acısı bir hikâye çıktı. Terör gazisininbabası43yaşındakiEyüpÖzkara, Kayseri’den Afyonkarahisar’a dönüş hikâyesini Yeniçağ’a şöyle anlattı: “Ambulansla gönderilmesi gerektiği konusunda bir bilgimiz yoktu. Bize sadece taburcusunuz dendi. Taburcu denilince ne yapılması gerekir, gidilmesi gerekir. Biz de Kayseri’de kriz masasına gittik. Yapmamız gereken evrak işlem vs. varsa gitmeden yapalım, imzalayalım, biz çocuğumuzu götüreceğiz dedik. ‘Tamam, doktorla işinizi bitirin gelin, yardımcı olalım’ dediler. Ben de tekrar doktorlar işlerini bitirdi, taburcu oldu dedim. Evrakları onlar da hazırlamadı siz de hazırlamadınız, ne yapılması gerektiğini bize söyleyin dedim. Öyle deyince bizi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın yetkilileriyle irtibata geçirdiler, halimizi onlara aktardık. Bakanlık yetkilileri de ‘tamam, yardımcı olalım kaç kişisiniz dediler’ 3 kişi olduğumuzu, gidecek durumumuzun olmadığını söyledim. ‘Biz 3 kişilik bilet alalım dediler’. Sonra Afyon’a gündüz saatlerinde bilet bulamadıklarını söylediler. Akşam saatlerini de biz istemedik. O zaman biz Ankara’ya geçelim sonra Ankara’dan Afyon’a kendimiz geçeriz, oradan bilet bulma sıkıntısı olmaz diye düşündük. Ankara’ya bilet aldılar, yola çıktık.”

YARDIMCI OLDU

Ankara’nın girişinde polis çevirmesi olduğunu söyleyen baba Eyüp Özkara, “Kimlikleri topladılar. Polis memurunun biri kısa bir süre sonra tekrar otobüsün içine girdi, ‘Arif Özkara kim’ dedi. Çocuğum elini kaldırdı benim dedi. Çocuğumun yanına geldi kimliklerimizi verdi. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Diğer polis arkadaşlar geldiler onlar da geçmiş olsun deyince çocuğum otobüste dikkat çekti. Bütün yolcular bize baktı.’ Öyle olunca içeride Sağlık Bakanlığının bir çalışanı olduğunu söyleyen bir hanımefendi vardı. Bize ambulans verilmesi gerektiğini, bu konuda bize yardımcı olacağını belirtti. Sonra otobüsün hostesi geldi. ‘Ambulansınız gara geldi, sizi ambulansa aktaracağız’ dedi. Ben de zahmet etmeseydiniz dedim. Hostes de ‘benlik bir şey yok hanımefendi ayarladı’ dedi. Sonra hanımefendinin yanına gittim, isminizi bağışlasanız da kim olduğunuzu öğrensek dedim. ’Siz beni memur bilin’ dedi. Allah razı olsun dedik Ambulansa bindik ve yola çıktık” diye konuştu.

Hanife Açıkalın - ANKARA