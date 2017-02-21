21 Şubat 2017 Salı 19:18
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"Terör örgütleriyleyle hareket etmek, yılanla yatağa girmek demektir"
"Terör örgütleriyleyle hareket etmek, yılanla yatağa girmek demektir"
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Yeni Çağ Gazetesi
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Faks: (0212) 452 40 58
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
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