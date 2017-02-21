"Terör örgütleriyleyle hareket etmek, yılanla yatağa girmek demektir"

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu arasında gerçekleştirilen görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Her şeyden önce DEAŞ'e karşı, YPG-PKK gibi bir terör örgütüyle hareket etmek yılanla yatağa girmek demektir" dedi.

Çavuşoğlu, Rusya ile Türkiye arasındaki S-400 savunma sistemi görüşmelerine değindi. Mevlüt Çavuşoğlu, "S-400 (hava savunma sistemi) ile ilgili görüşmelerimiz olumlu bir şekilde seyrediyor" açıklamasında bulundu.

Rakka Operasyonu'na değinen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu tehlikeye işaret etti. Çavuşoğlu, "Yüzde 99 Sünni Arap bir şehre Şii milisleri sokmak çok tehlikelidir. O yüzden Haşdi Şabi, Musul'a bugüne kadar kadar sokulmadı. (Rakka operasyonuna) PKK terör örgütünü YPG terör örgütünü sokmak da o kadar tehlikelidir" dedi.