Bugünkü YENİÇAĞ »

"Terör örgütleriyleyle hareket etmek, yılanla yatağa girmek demektir"

»
"Terör örgütleriyleyle hareket etmek, yılanla yatağa girmek demektir"
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu arasında gerçekleştirilen görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Her şeyden önce DEAŞ'e karşı, YPG-PKK gibi bir terör örgütüyle hareket etmek yılanla yatağa girmek demektir" dedi.

Çavuşoğlu, Rusya ile Türkiye arasındaki S-400 savunma sistemi görüşmelerine değindi. Mevlüt Çavuşoğlu, "S-400 (hava savunma sistemi) ile ilgili görüşmelerimiz olumlu bir şekilde seyrediyor" açıklamasında bulundu.

Rakka Operasyonu'na değinen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu tehlikeye işaret etti. Çavuşoğlu, "Yüzde 99 Sünni Arap bir şehre Şii milisleri sokmak çok tehlikelidir. O yüzden Haşdi Şabi, Musul'a bugüne kadar kadar sokulmadı. (Rakka operasyonuna) PKK terör örgütünü YPG terör örgütünü sokmak da o kadar tehlikelidir" dedi.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
"Terör örgütleriyleyle hareket etmek, yılanla yatağa girmek demektir""Terör örgütleriyleyle hareket etmek, yılanla yatağa girmek demektir"Müsavat Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye kritik soruMüsavat Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye kritik soruHDP'li Baluken tutuklandıHDP'li Baluken tutuklandıAlperen Ocakları İl Başkanı'na hapis istemiAlperen Ocakları İl Başkanı'na hapis istemiCHP’li Engin: "Popülist KHK şovları, mağduriyetleri gidermiyor"CHP’li Engin: "Popülist KHK şovları, mağduriyetleri gidermiyor"Atila Kaya: İstifa kararını Dokuz Işık'tan aldımAtila Kaya: İstifa kararını Dokuz Işık'tan aldımDemirtaş'a hapis cezası!Demirtaş'a hapis cezası!Ensar Vakfı'ndan MHP'ye ziyaretEnsar Vakfı'ndan MHP'ye ziyaretÜnlü araştırma şirketinden 'referandum' açıklamasıÜnlü araştırma şirketinden 'referandum' açıklamasıMHP'de bir istifa dahaMHP'de bir istifa daha
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti