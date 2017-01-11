Terör propagandasına gözaltılar sürüyor!
Şanlıurfa'da sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle 6 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde 6 kişinin sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığını belirledi.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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