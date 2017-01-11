Bugünkü YENİÇAĞ »

Terör propagandasına gözaltılar sürüyor!

»
Terör propagandasına gözaltılar sürüyor!
Şanlıurfa'da sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle 6 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde 6 kişinin sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığını belirledi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
İsrail askerleri Fetih yöneticisini gözaltına aldıİsrail askerleri Fetih yöneticisini gözaltına aldıTerör propagandasına gözaltılar sürüyor!Terör propagandasına gözaltılar sürüyor!Meclis'te sürpriz görüşmeMeclis'te sürpriz görüşmeAkademisyenlere ilişkin FETÖ iddianemesi hazırAkademisyenlere ilişkin FETÖ iddianemesi hazırKaraman'dan acı haberKaraman'dan acı haberMardin'de öğretmenlere terör operasyonuMardin'de öğretmenlere terör operasyonuFETÖ iddiasıyla açığa alınan polis intihar ettiFETÖ iddiasıyla açığa alınan polis intihar ettiDarülaceze'de bir 'iyilik meleği'Darülaceze'de bir 'iyilik meleği'Vefakar gençlik fedakar ecdadını unutmadıVefakar gençlik fedakar ecdadını unutmadıBaşbakan Irak'a gittiBaşbakan Irak'a gitti
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti