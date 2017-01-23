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Terör propagandasına gözaltılar sürüyor

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Terör propagandasına gözaltılar sürüyor
Bursa'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları ileri sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları ileri sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 7 şüphelinin sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığını belirledi.

Ekiplerce belirlenen adreslerde gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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