Terörist 180 mermi sıkmış

İstanbul Ortaköy'deki gece kulübü Reina'ya saldıran teröristin içeride kaldığı süre boyunca 6 şarjör değiştirip 180 mermi sıktığı tespit edildi. Bazı görgü tanıklarının ifadesine göre de terörist yerde yatanların kafasına ateş etti.

Ortaköy’deki gece kulübüne bir taksiyle gelen terörist, uzun namlulu silahla ateş açarak 39 kişiyi öldürdü, 65 kişiyi yaraladı. Saldırgan olay yerinden kıyafetlerini değiştirdikten sonra taksiye binerek kaçtı.

Yere düşenlerin kafasına ateş etti

Reina katliamından 15 dakika önce yaklaşık 200 metre mesafede, Ortaköy Meydanı’nda Beşiktaş Belediyesi’nin düzenlediği yılbaşı kutlamaları vardı. Polisler de kutlamalar nedeniyle Ortaköy’ün giriş ve çıkışlarında geniş güvenlik önlemi almıştı. Gece kulübündeki katliamın ardından yüzlerce polis olay yerine gitti. Ortaköy’ün giriş ve çıkışları kapatıldı. Olay yerine gelen onlarca ambulans Reina’dan yaralıları taşıdı.

Bacağından yaralanan bir turist ambulansla bindirildiği esnada “Elinde uzun namlulu silah vardı. Herkesin üzerine ateş ediyordu. Yere düşenlerin kafasına ateş ediyordu. İzdiham oldu” dedi.

Yürüyerek ambulansların bulunduğu noktaya gelen iki genç kız ise şoka girmişti. Yaralıların hastaneye sevk edilmesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri Reina’da inceleme başlattı. Gece kulübü önünde bulunan bir ticari taksi ise çekiciye yüklenerek incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

10 YILDIR ORADA GARSONDU

Saldırının duyulmasının ardından Reina’da çalışanların ve eğlenmeye gelenlerin yakınları Ortaköy’e akın etti. Polisin yolu kapatması nedeniyle aile yakınları olay yerine gidemedi. Bazıları polisle tartıştı. Sinir krizi geçiren Fatma Geyik “Benim yeğenim koruma olarak çalışıyordu. Olayda yara almamış. Ancak arkadaşlarının çoğu ölmüş. Hepsini tanıyordum. Oranın çalışanları evimize gelip giden insanlardı” dedi.

Aydın Uslu ise “Oğlum 10 yıldır orada garsonluk yapıyordu. Evde uyuyordum. Akrabalarım arayıp saldırıyı haber verdi. Ben oğlumu aradığımda ulaşamadım. Şimdi buraya geldim ama polisler hastanelere yönlendirdi” dedi. Sabah saatlerinde ise bölgeye çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edildi. Ortaköy-Arnavutköy yolu trafiğe kapatıldı.

FASLI, LÜBNANLI, IRAKLI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstinye Devlet Hastanesi’nde tedavi gören yaralıları ziyaret ederek sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı. Bakan Kaya, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlarken şöyle dedi: "(Saldırıda yaralananlar) Türk vatandaşlarımız da var yabancılar da var. Birçoğu birçok kez Türkiye'ye gelmiş. Buradakilerle özellikle sohbet ettik. Türkiye'ye defaatle gelmiş yabancılar var. Türkiye’yi tanıyorlar, biliyorlar. Yabancılar ve Türkler var ama ağırlıklı olarak yabancılar var. Farklı farklı milletlerden... Burada Suudi Arabistanlı, Faslı, Lübnanlı, Libyalı, diğer hastanelerde farklı milletlerden vatandaşlar vardı.