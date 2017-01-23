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Teröristin çantasından cephanelik çıktı!

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Teröristin çantasından cephanelik çıktı!
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen DHKP-C’li Bilgehan Karpat’ın çantasında, bir el bombası, tabanca, kalaşnikof tüfek ve çok sayıda mermi ile sahte kimlik ele geçirildiği öğrenildi.

İstanbul'da AKP İl Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü binalarına saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden biri olduğu belirtilen DHKP/C'li Bilgehan Karpat, Tekirdağ'ın Muratlı İlçesi'nde yaklaşık yarım saat süren çatışmanın ardından ölü olarak ele geçirildi. DHKP-C'li teröristin çantasında, bir el bombası, tabanca, kalaşnikof tüfek ve çok sayıda mermi ile sahte kimlik ele geçirildi. 

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Polis ekiplerinin 'dur' uyarısına, ateşle karşılık veren terörist etkisiz hale getirildi. 

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