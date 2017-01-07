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Teröristin cenazesi böyle götürüldü

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Teröristin cenazesi böyle götürüldü
İzmir'deki hain saldırıyı gerçekleştiren terörist M.Ç'nin cenazesini babası teslim aldı. Teröristin babasına, cenazeyi taşıması için İzmir Büyükşehir Belediyesi dahil, kentteki cenaze hizmeti sunan firmaların hiçbirisi araç vermedi.

İzmir Adliyesi’ne yönelik hain saldırıdan bulunup, polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can’ın şehit olduğu çatışmada ölü ele geçirilen teröristlerden M.Ç.’nin babası A.Ç., İzmir’e gelerek cenazeyi teslim aldı. Saldırıdan sonra kimliği belirlenen teröristin Muğla’da oturan ailesiyle bağlantıya geçen polis, onları İzmir’e getirdi.

KİMSE ARAÇ VERMEDİ

Teröristin babasına, cenazeyi taşıması için İzmir Büyükşehir Belediyesi dahil, kentteki cenaze hizmeti sunan firmaların hiçbirisi araç vermedi. Bu gelişme üzerine aile, kapalı kasasında kömür taşınan bir minibüs buldu. İzmir Adli Tıp Kurumu’nda tutulan teröristM.Ç.’nin cenazesi daha sonra babası A.Ç.’ye teslim edildi. Bir yakınıyla teröristin cenazesinin bulunduğu tabutu alan baba A.Ç., onu kömür torbalarının arasına koydu. Bu sırada orada bulunanlar, "Layığını buldu" sözleriyle tepkisini gösterdi. Teröristin cenazesi, daha sonra toprağa verilmek üzere memleketleri Kahramanmaraş’a götürüldü.

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