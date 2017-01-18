Bugünkü YENİÇAĞ »

Teröristin yakalandığı operasyona o da katıldı!

»
Teröristin yakalandığı operasyona o da katıldı!
Reina'ya düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Burak Yıldız'ın abisinin de teröristin yakalandığı operasyonda görev aldığı ortaya çıktı.

Reina'yı kana bulayan terörist Abdulkadir Masharipov İstanbul polisinin başarı operasyonu ile saklandığı evde yakalandı.

Yeni Asır'ın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve ekibinin yürüttüğü operasyona Reina'da düzenlenen hain saldırıda şehit olan polis memuru Burak Yıldız'ın Çevik Kuvvet'te görevli abisi Murat Yıldız'ın da katıldığı ortaya çıktı.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Bursa'da IŞİD operasyonuBursa'da IŞİD operasyonuKılıçdaroğlu ile Bahçeli buluştuKılıçdaroğlu ile Bahçeli buluştuTeröristin yakalandığı operasyona o da katıldı!Teröristin yakalandığı operasyona o da katıldı!Başkan seçilemeyince OHAL ilan ettiBaşkan seçilemeyince OHAL ilan etti"Askeri arazileri kentsel dönüşüm için veririz""Askeri arazileri kentsel dönüşüm için veririz"Sergi organizatörü gözaltındaSergi organizatörü gözaltındaAnkara'da patlama: 3 yaralıAnkara'da patlama: 3 yaralıTSK'ya dev FETÖ operasyonu!TSK'ya dev FETÖ operasyonu!Saldırı hazırlığındaki 2 terörist yakalandıSaldırı hazırlığındaki 2 terörist yakalandı"Asıl eylemi Taksim'de yapacaktım...""Asıl eylemi Taksim'de yapacaktım..."
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti