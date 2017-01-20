Teröristleri kutsayan PKK’lıya, Bahçeli ilgisi!

Devlet Bahçeli, PKK’lı teröristler için “gerillaları kutsuyorum” açıklamasıyla dikkat çeken HDP’li Kadri Yıldırım ile Meclis’te sıcak görüntüler verdi.

Devlet Bahçeli’nin, Başkanlık sistemiyle ilgili oylamaların yapıldığı Meclis’te, PKK’nın siyasi uzantılarıyla yakın iletişimi dikkat çekiyor.

Üst üste verdiği sıcak görüntüler ve “Ahmet Türk serbest bırakılmalı” açıklamasıyla dikkatleri çeken Bahçeli son olarak HDP’li Kadri Yıldırım ile samimi görüntüler verdi.

Çözüm sürecinde yaptığı çıkışlarla dikkat çeken Yıldırım, üniversitelerdeki ilk Kürtçe bölümü açılmasını sağlayan kişi olarak biliniyor. HDP vekilliği öncesinde Mardin Artuklu Üniversitesi Rektör yardımcılığı görevinde bulunan Yıldırım, PKK’lı teröristler için “Zindanlarda ve meydanlarda bedenlerini ateşe vererek bugünü bizlere sağlayan gerillaların külleri önünde saygıyla eğiliyoruz” açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

O dönem milliyetçi camianın önde gelen isimleri ve yazarlar tarafından tepki gösterdiği Yıldırım, sözlerinden geri adım atmamıştı. Çözüm sürecini destekleyen yandaş medya ise Yıldırım’a sahip çıkarken, MHP’den hiçbir yöneticinin bu sözlere tepki göstermemesi dikkat çekmişti.