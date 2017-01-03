Terörün sebebi: Köprüler havaalanı ve kalkınma

Hükümet ve yandaşlarına göre terörün sebebi, parlayan yıldız olarak Türkiye'nin kalkınması, AKP'nin yaptığı köprüler ve havaalanlarıdır. Bazıları bu listeye çifte yolları da ilave ediyor. Bunlara göre komşu ve komşu olmayan bazı devletler AKP iktidarını kıskanıyor ve bu terör olaylarını yaptırıyorlar. Biraz daha okumuş olanları, kendilerini diğerlerinden ayırmak için bir farklı gerekçe daha ilave ediyorlar, Rusya ile dostluk ve Şanghay Örgütü'ne üyeliğin Batı'yı çok rahatsız ettiği, kıskandığı, bu nedenle de Türkiye'de terör yaptırdıklarıdır. Ne diyelim Allah akıl fikir versin.

Her terör olayının arkasından yapıldığı gibi, bildik sloganlarla cenazeleri defnettik. Kanları yerde kalmayacaktır, sabrımızı sınamasınlar, köklerini kazıyacağız, bizi bölemezler. Kameralar önünde dua okumak, cenaze törenlerine katılmak ve yaralıları bir gazeteci ordusuyla ziyaret etmek. Tek devlet, tek millet, tek bayrak sloganlarıyla da uyuyan Türkleri uyandırmama operasyonu da yaparak, olayı kapatmak. Bu sloganlar arasında bizi en çok rahatsız eden de tek millet numarasıdır. Hiç kimse sormuyor, bu milletin adı ne, bu bayrak ve devlet kimin, sahipleri kimdir veya kimlerdir. Türk devleti, Türk milleti ve Türk bayrağı tabirleri artık kullanılmıyor, zira kullananın başına işler açılıyor. Doğudan ve batıdan yapılan bu saldırıların en önemli sebeplerinden birisi, kanımızca, bu ülkenin sahibinin olmamasıdır. AKP Genel Başkan Yardımcısı "Bu ülke sadece Türklerin değil" demektedir. Madem öyle buyurun savaşın. Zaten devlet yönetiminde Türklük hassasiyeti olanlar dışlanmıştır. Devlet artık sizlerin elinde. Ülke savunmasında biraz da Türk olmayanları görelim. Meydan sizin.

Kaht-ı Rical

Osmanlı İmparatorluğu'nun gerileme ve yıkılma dönemlerin de özellikle de 19. Yüzyılda, çok sık kullanılan "Kaht-ı Rical" tabirinin sanki tekrar kullanılması gerekir gibi gelmektedir. Bu tabirin anlamı; devlet adamı kıtlığı, alimlerin kalitesiz ve azalması, devleti yöneten kişilerin liyakati, ehliyeti, basireti, kalitesi ve niyetlerinin düzgün olmaması gibi olumsuz anlamda kullanılmıştır. İçinde bulunduğumuz dönem sıkıntılı, sorunlu ve moral bozucudur. Eskiden yılbaşında, yeni yıldan birkaç dakika önce veya sonra dünyaya yeni gelen çocuklar konuşulurdu. Millî Piyango'nun yeni zenginleri, enflasyon rakamları, yeni maaş ve ürün zamları gibi konular olurdu. Türk milleti bir fetret devri yaşıyor. Biz eskiden kendimizi hep Batı'yla mukayese ederdik, Orta Doğu ülkeleri bize göre kıyası mümkün değildi, ama şimdi onlara bile gıptayla bakıyoruz. Örneğin Suudi Arabistan, Mısır ve İran halkları daha huzurlu, daha az sorunu var. Bunlar bizim kardeşimizdir, bizim başımıza gelenler inşallah ne onların ne de başka hiçbir ülkenin başına gelmez. Terör bir insanlık suçudur. Bunu yapan ve yaptıranlar insan değildir, bunlar, 21.Yüzyılın vampirleridir. Bunlar masum insanlara pusu kuran kalleşlik yapan ruh sağlığı bozuk yaratıklardır, birer mikroptur.

Terör bir toplumsal hastalıktır. Toplumlar ve ülkeler de insanlar gibi hastalıklara, mikroplara, virüslere karşı bünyeyi korumak için tedbir alır veya tedavi olur. Devletler insanlar gibi hasta olmamak için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Komşularımız ve aynı sorunları yaşayan İran, Mısır ve Suudi Arabistan'da terör yok. Onlar neler yapıyor veya neleri yapmadılar da başları ağrımıyor. Batı'dan vaz geçtik bari Doğu'yu örnek alsınlar. 2016 yılında Türkiye'de, 36 terör olayında 800 kişi hayatını kaybetti. Canımız yanıyor, artık dayanamıyoruz, rahatça konuşamıyoruz, rahatça yazamıyoruz. Canımıza kast edenlerin kimler olduğu belli, PKK, DAEŞ ve FETÖ. Daha önce bunlarla mücadele eden, asker, polis ve aydınlar yok edildi. Yeni Türkiye var artık. Buyurun yeni muktedirler. Eseriniz yeni Türkiye. Vallahi bıktık.