TESUD Başkanı Karakuş: Afrin ve İdlib için pazarlık var

Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Başkanı Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş, dış politikayla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Fatih ERBOZ / ANKARA

Suriye'nin kuzeyindeki durum tam olarak belirsizliğini üzerinden atabilmiş değil. TESUD Başkanı Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş, Afrin'in hakiminin şu anda Rusya; İdlib'in hakiminin de Türkiye sayılabileceğini söyledi. Erdoğan Karakuş, "Bu iki denge gücü, birbirine buraları devretme peşinde. Fırat'ın batısında koridor açılmasına manî olunması çabası, 4-5 devletin birden çalışmasıyla olur. Suriye, Türkiye, Irak Merkezî Hükümeti, İran ve Rusya'nın ortak hareket etmesine bağlı" dedi.

Türkiye'nin şimdiye kadar, Esad'ı "devamlı suretle gitmesi gereken bir lider" olarak gördüğünü belirten Erdoğan Karakuş, "Bizdeki siyasî iktidar, Esad'a direkt olarak el atamıyor. Eğer direkt gitseler, bu sefer halk ne diyecek? O kadar lâf ettiler, tekrar Esad'a döndüler konumuna düşmemek için arada İran'ı kullanmaya çalışıyor" şeklinde konuştu.

Suriye'de Türkiye'nin el altından yönetimle tokalaşmasının zamanının geldiğinin ortaya çıktığına dikkati çeken Erdoğan Karakuş, "Bu görüntü var şu anda. İdlib'teki gruplar, bize yakın sayılır. İdlib'dekiler, Suriye ve İran'a sıkıntı. Afrin'dekiler de bize sıkıntı. İran'ın ve Rusya ve Suriye ile arabulucu rolünü oynaması söz konusu bizim ile. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun (Kürt devletini destekleriz) şeklindeki açıklaması var zaten. İran'ın, Türkiye'nin, Irak'ın, Suriye'nin hatta Rusya'nın işbirliği yapma zamanı geldi. Rusya, orada İsrail ve ABD'ye bağlı bir devletin kurulması işine gelmiyor. Ermenistan'ın bile, Hıristiyan dünyasının bile gelmiyor" dedi.

Hıristiyan dünyasının, hâlâ Büyük Ermenistan hayalinin peşinde olduğuna değinen Erdoğan Karakuş, sözlerini şöyle sürdürdü, "Öte yandan, Rusya ise Ermenistan'ı ABD'ye kaptırmak istemiyor. Kürdistan devleti kurulması söz konusu olursa, bundan en büyük rahatsızlığı, bir yerde hem Rusya, hem Ermenistan duyacak. Kendilerine göre Büyük Ermenistan hayali, her ne kadar Irak'ın kuzeyine kadar gitmese de, Türkiye'nin güneydoğusu Doğu Anadolu'nun bir kısmını içerisine alıyor. Bu da, dikkat edilmesi gereken bir konu. Afrin, İdlib değişimi, Kuzey Irak'ta referanduma devam edilecek mi, edilmeyecek mi, bölgenin geleceği açısından önemli konu başlıkları. ABD, referanduma karşı çıkar gibi görüyor, ama, ABD'nin dertleri başka şu anda."