"Teşvik programı referanduma yatırım"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Başbakan Binali Yıldırım’a, “Milletin evinde tencerenin kaynamadığı, onu ısıtacak sobanın yanmadığı bir ortamda halkımızın sıkıntılarını siyasi rant için kullanmayın” diye seslendi.

Torun, Başbakan Yıldırım tarafından açıklanan teşvik programının halka değil, referanduma yatırım olduğunu ifade etti. Bundan önce hükümet tarafından ilan edilen proje ve teşviklerin başına ne geldiyse, bu vaatlerin de başına aynı şey geleceğini savunan Torun, “Bu bir referandum yatırımıdır. Referandum biter bitmez bu sözler de projeler de unutulacaktır. Türkiye’nin 81 ilin ekonomik krizin pençesinde işsizlik ve yoksullukla yoğrulduğu bir noktada eğer AKP Hükümeti samimi bir tavır içinde olsaydı, bundan mutluluk duyar, her türlü desteği verirdik” dedi.

“VERDİĞİNİZ SÖZLER NE OLDU?”

Hükümeti, vatandaşın sıkıntılarından siyasi kazanç devşirmekle suçlayan Torun, şöyle devam etti:

“Ankara’ya verilen sözlere ne oldu; Ankara’yı savunma sanayiinin üretim merkezi yapma projesine, Askeri uydular ve uzay merkezi projesi nerede inşa edildi? ‘Güneykent’ diye ilan ettikleri 500 bin nüfuslu şehir ne durumda? 40 bin kişilik stadyum projeden gerçekliğe dönüştü mü? Keçiören İstanbul Bulvarı arasındaki tünel ne aşamada? Akyurt’a kuracağınızı söylediğiniz fuar merkezi bitti mi? Ankara’yı termal sağlık merkezi yapacağız dediniz; ne kadar yatırım yaptınız bu konuda?

“İHTİYACIMIZ OLAN ULUSAL BİR KALKINMA HAMLESİ, CİDDİ BİR PROGRAM”

Güneydoğu Anadolu Bölgesi için teşvik programlarının da büyük ölçüde sözde kaldığını belirten Torun, “Şimdi referandumun kapıda olduğu bir dönemde, bir kez daha söz veriyorlar. Buradan Başbakana sesleniyorum; milletin evinde tencerenin kaynamadığı, onu ısıtacak sobanın yanmadığı bir ortamda halkımızın sıkıntılarını siyasi rant için kullanmayınız. Bugün Türkiye ekonomisinin sıkıntılar içinde olduğu bir noktada, ihtiyacımız ulusal bir kalkınma hamlesi ve bu hamlenin yerel kalkınmayla el ele tutuştuğu ciddi bir program ve yaklaşımdır” dedi.