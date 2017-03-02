Tezcan: Tek adam tartışması tedirginlik yaratıyor!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, hayır kampanyasında vatandaşın üzerinde ısrarla durduğu 4 konuya AKP’nin cevap veremediğini söyledi.

Hanife Açıkalın / Yeniçağ



Hayır kampanyasını 4 koldan ve 4 yoldan sürdürdüklerini belirten Tezcan, şöyle dedi: “Vatandaşın tepki gösterdiği 4 konudan bir tanesi de parlamentonun etkisizleştirilmesi. Vatandaş bunu istemiyor ve parlamentoya sahip çıkıyor. Bunun dışında bir başka tepki tek adam rejimine. Millet tek adam rejimi konusunda gerçekten temkinli ve bunun bir an önce ülkenin gündeminden kalkmasını istiyor.

Türk toplumu asla çatışma istemiyor ve bundan çok rahatsız. Son dönemdeki söylemler ve özellikle iktidarın sarf ettiği sözler toplumda ciddi kaygı ve endişe uyandırıyor. İnsanlar huzursuz oluyor bu sözlerden. Bu nedenle öncelikle bu kutuplaştırmadan ve ayrıştırmadan vazgeçilmeli.

Bu çatışma ve insanları bölme dili parlamentoyu işlevsiz hale sokuyor. Halk da buna sesini yükseltiyor. Türkiye olarak içinde bulunduğumuz bölgede yaşananlar ve buna bağlı olarak içinden geçtiğimiz süreçte daha sakin olup karar vermemiz gerekirken, parlamentoyu etkisizleştirmek istemek toplumu anlamamak olur.”

Demokrasilerde sorunların çözüldüğü yerin parlamento olduğuna vurgu yapan Bülent Tezcan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Milletin derdi, ülkenin meseleleri parlamentoda çözülür. Parlamentoda çözülür çünkü burası Türk milletinin temsil edildiği yerdir. Şimdi siz Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgede çok sıcak günler yaşanırken, hızlı gelişmeler

olurken, vatandaşın her geçen gün kaygıları ve sorunları artarken, parlamentoyu etkisizleştirmek, kimliksiz hale getirmek için adeta çaba gösteriyorsunuz. Bunun kabul edilmesi söz konusu bile değil.

Çözüm süreci adı verilen dönemde TBMM’nin devre dışı bırakılmasının Türkiye’ye faturası ortada. Bu süreçte

neler yaşandığına herkes, tüm vatandaşlar şahit oldu. O günleri hatırladığımızda parlamentoyu hiçe sayan bir

anlayışın Türkiye’yi nasıl bir uçurma sürüklediğini tahmin edebiliriz.”

Bu arada CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, referandumda CHP Seçim Takip Sistemi’nin her bir sandıktaki her bir oyun karşılaştırmasını yapmak için hazır olacağını kaydetti. Aksünger, yaptığı yazılı açıklamada,

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından siyasi partilerle paylaşılan seçmen listeleri üzerinde “veri madenciliği” çalışması yaptıklarını, yeni eklenen, seçmen listesinden düşen veya ikameti değişen tüm vatandaşların durumunu tek tek incelediklerine dikkati çekti.

Aksünger, “Referandum sürecinin tüm aşamalarını takip etmek ve denetlemek üzere hazırız. 2015 yılında yapılan iki genel seçimde de denetim ve takip konusunda büyük başarı elde ettik, bu tecrübeyi 16 Nisan referandum çalışmalarına yansıtarak sistemlerde önemli yenilikler yaptık” diye konuştu.