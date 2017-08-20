Tezcan'dan Erdoğan'a 'Racon' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Eğer racon kesilecekse, bu raconu bizzat kendim keserim" sözlerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AKP İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yandaş yazarları hedef alarak söylediği "Kimsenin racon kesmesine de ihtiyacım yoktur. Eğer racon kesilecekse, bu raconu bizzat kendim keserim. Bu da böyle bilinmeli” sözlerine CHP'den tepki geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Erdoğan'ın bu sözlerini sosyal medya hesabı üzerinden eleştirdi. Tezcan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Raconu mafya babaları keser. Devletin tepesinde racon kesilmez. Racon devleti mi, hukuk devleti mi? Yeni Türkiye'de hukuk devletinden racon devletine geçiş tamamlandı. Racon keserek iş görenler, bir gün kendi raconlarının kesilmesine de hazır olmalı ” yorumunda bulundu.

İşte Tezcan'ın o paylaşımları: