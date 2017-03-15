Tezkan: “Devlet Bey’e bir şey diyemiyorum”

Milliyet Gazetesi yazarı Tezkan, Bahçeli’nin Hollanda ile yaşanan kriz sonrası yaptığı açıklamaları bugünkü köşesine taşıdı.

Milliyet Gazetesi köşe yazarı Mehmet Tezkan, Hollanda krizini değerlendirdiği köşe yazısında Devlet Bahçeli’nin açıklamalarına anlam veremediğini yazdı.

İşte Tezkan’ın bugünkü yazısındaki o bölüm:

“Avrupa zangır zangır titriyormuş

MHP Genel Başkanı’nın tezi bu..

Bu sebeple kriz çıkararak referandumdan evet çıkmamasını sağlamaya çalışıyorlarmış..

Devlet Bey’in tezi şöyle..

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçeceğimiz için..

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Avrupa ülkeleri titriyormuş..

Sadece Hollanda değil, Belçika, Danimarka, İspanya, Norveç, İngiltere gibi ülkeler Türkiye’nin kendi kendine rejim değiştirmesinden ürkmüş..

Kral ve kraliçeleri korku sarmış..

l16 Nisan’da Avrupa’da da rejim değişikliğinin ilk adımı atılacakmış..

Türkiye’den yayılacak milli irade ve demokrasi depremi yaşlı kıtayı çatır çatır sallayacakmış..

16 Nisan küresel nitelikteymiş..

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Devlet Bey’in bu yorumuna söyleyecek söz bulamadım..

Mübalağa ve mugalatanın daniskası diyeyim..

Başka bir şey demeyeyim..”