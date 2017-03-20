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TFF Başkanı Demirören'den 'evet' propagandası

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TFF Başkanı Demirören'den 'evet' propagandası
TFF Başkanı Demirören, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Futbol Zirvesi'nde evet propagandası yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Futbol Zirvesi'nde 'evet' propagandası yaptı.

Konuşmasında ekonomisi ve ülkesi güçlü ülkelerin futbolda söz sahibi olduğunun altını çizen Demirören, "Ekonomimiz düzelmeye başladıkça, ülkemiz güçlenmeye başladıkça futbolumuz da güçlendi" dedi. Demirören; dünya futboluna bakıldığında başarılı ülkelerin ekonomisinin ve devlet yapısının güçlü olması durumunda bu ülkelerin futbolda söz sahibi olduğunu, Türkiye'nin de ekonomisi düzelmeye başladıkça, ülke güçlenmeye başladıkça futbolumuzun da güçlendiğini ve o yüzden yabancı yatırımcıların bizlere güvenerek süper lige 600 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını ifade etti.

Kulüpler Birliği Vakfı tarafından ikinci kez düzenlenen Futbol Zirvesi'nde bir konuşma yapan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören sözlerini, "Daha güçlü bir Türkiye için 17 Nisan sabahı "Evet"diyen bir Türkiye ile uyanmak dileğiyle" diyerek tamamladı.

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