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TFF, FIFA 2018'le anlaştı

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TFF, FIFA 2018'le anlaştı
Süper Lig'de mücadele eden 18 takım, milyonlarca futbolseverin bilgisayar ve çeşitli oyun konsollarında oynadığı FIFA 2018'de yer alacak.

Süper Lig'de mücadele eden 18 takım, milyonlarca futbolseverin bilgisayar ve çeşitli oyun konsollarında oynadığı FIFA 2018'de yer alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, EA Sports ile 3 yıllık yeni anlaşma imzalandığı duyuruldu. Bu iş birliği doğrultusunda Süper Lig'de yer alan tüm takımların, FIFA 2018'in yanı sıra 2019 ve 2020 oyun serilerinde de yer alacağı bildirildi.

Açıklamada, 2017-2018 sezonunda Süper Lig'de yer alan takımların orijinal formalarıyla FIFA 2018'de futbolseverlerle buluşacağı ifade edildi.

FIFA 2018 oyunu, 29 Eylül'de piyasaya sürülecek.

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