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TFF, Türkiye Kupası statüsünün değiştiğini açıkladı

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TFF, Türkiye Kupası statüsünün değiştiğini açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu, 2017-2018 Sezonu Türkiye Kupası sisteminin değiştiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası’nın yeni statüsünü yayınlandı. Grup maçları sistemi kaldırıldı. Tüm kupa maçları eleme sistemi ile oynanacak.

Yapılan açıklamanın ilgili bölümünde şu ifadeler yer aldı;

Kupa, eleme ve final aşamalarından oluşur.

A – Eleme Aşaması

a) Birinci eleme turu müsabakaları

b) İkinci eleme turu müsabakaları

c) Üçüncü eleme turu müsabakaları

ç) Dördüncü eleme turu müsabakaları

d) Beşinci eleme turu müsabakaları

e) Son 16 turu müsabakaları

B – Final Aşaması

a) Çeyrek Final müsabakaları

b) Yarı Final müsabakaları

c) Final müsabakası

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında düzenlenecek Türkiye Kupası Müsabakaları ve TFF Süper Kupa Müsabakası için Televizyon Yayın İhalesi Şartnamesi ile ekini alma süresi 9 Ağustos 2017 itibariyle başlıyor.

Yayın ihalesiyle ilgilenen yayıncı kuruluşlar, şartnameleri TFF Mali İşler Direktörlüğü’nden 10.000.TL (On Bin Türk Lirası) karşılığında temin edebilecek.

Yayın ihalesine verilecek teklifler, 16 Ağustos 2017 günü saat 16.00’ya kadar kapalı zarf içerisinde TFF Başkanlığı’na teslim edilecek. TFF tarafından kurulan İhale Komisyonunun yapacağı inceleme sonunda gerekli görüldüğü takdirde, şartnameye uygun teklif sahipleri 21 Ağustos 2017 günü saat 14.00’te toplantıya çağırılacak.

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