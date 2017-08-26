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TFF'den down sendromlu çocukların stada alınmamasına soruşturma

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TFF'den down sendromlu çocukların stada alınmamasına soruşturma
Galatasaray - Sivasspor maçına down sendromlu çocukların Passolig Kartı olmadığı için alınmaması büyük tepki çekmişti. TFF, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Federasyonun internet sitesinden şu açıklama yapıldı:

Dün oynanan Galatasaray - Demir Grup Sivasspor maçı öncesi Avrasya Özel Çocuklar Derneği'nde eğitim gören çocuklarımızın maça girişleri ile ilgili yaşanan sorun hakkında Yönetim Kurulumuzun haberdar olmasının hemen ardından Galatasaray Spor Kulübü'ndeki yöneticiler ve Passolig yetkilileri ile görüşülerek çocuklarımızın maça girişleri için gerekenler yapılmıştır. Ancak maça az bir süre kaldığından dolayı Avrasya Özel Çocuklar Derneği tarafından katılım sağlanamamıştır. TFF olarak yaşanan aksaklık ile ilgisi olan profesyonel yöneticiler hakkında soruşturma açılmıştır.

Ayrıca bu sabah Avrasya Özel Çocuklar Derneği ile görüşülerek eğitim gören çocuklarımız Riva'daki A Milli Takım antrenmanına ve Eskişehir'de Hırvatistan ile oynanacak Dünya Kupası grup eleme maçına davet edilmişlerdir. Buna göre; Ay-Yıldızlı takımın 29 Ağustos Salı günü Riva TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 18.45'te yapacağı antrenmanın özel konukları olacak çocuklarımız, 5 Eylül'de Eskişehir Yeni Stadyumu'ndaki Hırvatistan müsabakasını da Türkiye Futbol Federasyonu'nun konuğu olarak tribünden izleyebileceklerdir.

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